Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta köyündeki evinin bahçesinde 2 bin 380 kök Hint keneviri yetiştiren S.Ş. gözaltına alındı.

Yozgat'ta köyündeki evinin bahçesinde 2 bin 380 kök Hint keneviri yetiştiren S.Ş. gözaltına alındı.

Şefaatli ilçesine bağlı Kızılkoca köyünde ikamet eden S.Ş,'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, köye operasyon düzenledi.

S.Ş'nin bahçesinde yapılan aramada etrafı tel çiftlerle çevrili toplam 2 bin 380 kök kenevir ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınan S.Ş.'nin bahçesinden sökülen bitkiler imha edildi. - YOZGAT

Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta 2 bin 380 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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