Yozgat'ta 1,3 tonluk "Çakırbey" isimli kurbanlık boğa 35 bin liraya satışa sunuldu
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Yozgat'ta 1,3 tonluk "Çakırbey" isimli kurbanlık boğa 35 bin liraya satışa sunuldu

Yozgat'ta 1,3 tonluk 'Çakırbey' isimli kurbanlık boğa 35 bin liraya satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta besici Abdullah Çakır, 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Çakırbey" isimli simental ırkı kurbanlık boğaya 35 bin lira fiyat biçti.

Yozgat'ta besici Abdullah Çakır, 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Çakırbey" isimli simental ırkı kurbanlık boğaya 35 bin lira fiyat biçti.

Mandırasında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan Çakır, gazetecilere, "Çakırbey" ile "Sarıbey" ismini verdiği boğalara 2 yıldır özenle baktıklarını söyledi.

Çakır, "Kurban Bayramı diye fiyatlarımızı abartmıyoruz. Kasap kaç liradan kesiyorsa biz de o fiyattan kurbanlık veriyoruz. Bir ton 300 kiloluk Çakırbey isimli kurbanlığımıza 35 bin lira istiyoruz, pazarlık payımız var. Bizden alan vatandaşlarımıza kurbanlarını kesmelerinde de yardımcı oluyoruz." dedi.

Öte yandan kasap Hasan Demirtaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi acemi kasap kazalarının önüne geçmek için önerilerde bulundu.

Büyükbaş kurbanlığın yere yatırılma tekniğini uygulamalı gösteren Demirtaş, "Vatandaşımız bayramda kurbanlığını keserken 300-500 lira vermekten kaçınıyor; ellerini, ayaklarını kestiriyor ve bayramda sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle vatandaşımız kurbanlarını uzman kişilere kestirsin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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Yozgat'ta 1,3 tonluk "Çakırbey" isimli kurbanlık boğa 35 bin liraya satışa sunuldu - Haberler
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