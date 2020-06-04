YOZGAT Geri manevrada kamyonun altında kalan çiftçi öldü Geri manevrada kamyonun altında kalan çiftçi öldüYOZGAT'ta çiftçi Muammer Şahin (66), sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonun çarpması sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Geri manevrada kamyonun altında kalan çiftçi öldü

YOZGAT'ta çiftçi Muammer Şahin (66), sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonun çarpması sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin B.'nin (27) ehliyetinin kamyon kullanmak için uygun olmadığı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde, kent merkezinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Muammer Şahin, arızalanan traktörünü tamir ettirmek için sanayi sitesine geldi. Traktörü tamire bırakan Şahin'e, yolda yürürken, Hüseyin B.'nin tamirini yaptığı kamyon, geri manevra sırasında çarptı. Kamyonun altında kalan Şahin, hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Hüseyin B., gözaltına alınırken, ehliyetinin kamyon kullanmaya yetersiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA