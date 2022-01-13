Yozgat Belediyesi'nin tuzlama çalışması yapmadığı yolda öğrenci servisi duvarda asılı kaldı

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı öğrenci servisi, müstakil bir evin bahçe duvarında asılı kaldı.

Kaza sabah saatlerinde Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası Yozgat Belediyesi ekiplerince tuzlama çalışması yapılmadığı iddia edilen yolda direksiyon kontrolünü kaybeden Saffettin U.'nun kullandığı 66 ABM 105 plakalı öğrenci servisi, müstakil bir evin duvarında asılı kaldı. Facianın kıl payı atlatıldığı kazada, 20'ye yakın öğrencinin bulunduğu araçta, öğrenciler ve sürücü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Araç kepçe yardımı ile asılı kaldığı duvardan kurtarıldı.

Yozgat Belediyesinin tuzlama çalışması yapmadığını iddia eden servis sürücüsü Saffettin U., "Yokuş aşağı inerken bir minibüs ve taksinin kaydığını gördüm o arada buzlanma olduğu için ben de arabalara vurmamak istedim. Tuzlama olmadığı için saat 09.30 olmuş daha Yozgat Belediyesi ekipleri, yolları tuzlamadığından kazalara sebebiyet verdi. Biz ülkemizin geleceği çocuklarımızı taşıyoruz, tuzlama çalışmalarında neden ihmalkar davranılıyor. Araçta 20 tane öğrenci vardı, sadece benim aracım değil 3 tane daha servis aracı kaymıştı. Aracı zor kontrol edebildim, ancak toplayabildim" dedi. - YOZGAT