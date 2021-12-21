Yozgat Belediye Başkanı Köse, Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

YOZGAT (AA) - - Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin fotoğrafları incelemesi

-Köse'nin fotoğrafları oylaması

-Köse'nin açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

YOZGAT - Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Köse, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar," adlı fotoğrafını seçen Köse, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Köse, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın doğru, tarafsız ve yalın haber verdiğini vurgulayan Köse, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladık. Fotoğraflarla geçmişe gittik. Geçmişte yaşanan olayları zihnimizde canlandırdık." dedi.