Yozgat Aydıncık'ta, Seçimi 5 Oyla Kaybeden MHP'den İtiraz

YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Ahmet Koçak, MHP'li aday Selahattin Özdemir'e karşı 5 oy farkla kazandı. MHP İlçe Başkanlığı'nca seçim sonucuna itiraz edilerek, İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Aydıncık'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li aday Ahmet Koçak 1003, MHP'nin adayı Selahattin Özdemir ise 998 oy aldı. MHP İlçe Başkanlığı'nca seçim sonucuna itiraz edilerek, İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. Seçimi 5 oy farkla kaybeden MHP'li Özdemir, partisinin 70 oyunun geçersiz sayıldığını, tutanakların doğru düzenlenmediğini iddia etti. Özdemir, "Aydıncık ilçesinin bağlı olduğu, Çekerek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi sunduk. Seçim kurulu dilekçemizi değerlendirecek. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

- Yozgat

Kaynak: DHA