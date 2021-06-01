Youtuber Tugay Gök'ün kurduğu Surreal Esports Valorant kadrosunu duyurdu

Valorant arenasında yeni bir takım: Surreal Esports!

Türkiye espor ekosisteminin yeni oluşumlarından olan Surreal Esports yeni bir kadro duyurusu yaptı. Espor sahnesine PUBG Mobile kadrosuyla giriş yapan ekip Valorant sahnesinde de yerini aldı. Surreal Esports Valorant kadrosu duyuruldu.

Organizasyon Valorant kadrosunda yer alacak oyuncuları hesabı üzerinden teker teker duyurdu. Yapılan paylaşımlarda oyuncularının tanıtıldığı bir video ile birlikte hoş geldin mesajı yer aldı.

SURREAL ESPORTS VALORANT KADROSU AÇIKLANDI

Emir Ali 'Alfajer' Beder

Ahmet 'vCan' Türkmen

Emir 'Hybrid' Erol

Enes 'puckA' Çeşitçioğlu

Baran 'BR4N' Keçel

Youtuber Tugay Gök'ün kurucusu olduğu ekip böylelikle hem PUBG Mobile hem de Valorant sahnesinde mücadele edecek. Playerbros ekibi olarak Surreal Esports'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros