YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez

YouTuber Oğuzhan Uğur, son videosunda bir kadının twerk yaptığı sosyetik kasap Nusret Gökçe'ye "Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa hiç alınmam, dedikoduları biliyoruz" diyerek eşcinsellik imasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Nusret'e twerk yaparken sevgilisi tarafından tepki gören kadının videosu gündeme düşmüştü. YouTube'daki Pinç programıyla adını geniş kitlelere duyuran Oğuzhan Uğur da YouTube'da son yayınladığı videosunda bu konuya değinerek "Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa, ben hiç alınmam. Hepimiz alıyoruz dedikoduları" dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Uğur, "Nusret'ten zarar gelmez" ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu. Uğur'un imalı tavrı çoğu sosyal medya kullanıcısından tepki gördü.

Milyonlarca hayranı bulunan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda yurt dışındaki bir restoranından paylaştığı video ile gündem oldu. Gökçe'ye twerk yapan bir kadın, sevgilisini görünce kaçmaya başladı. Olay karşısında neye uğradığını şaşırdı.