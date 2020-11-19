YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı
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YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı

19.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:48

Ünlü YouTuber Meryem Can'ın son videosunda yanlışlıkla çıplak görüntüsünü yayınladığı ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Can, çıplak görülen kişinin kendisi olmadığını söylese de kimseyi inandıramadı.

YouTube'da 3 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen Meryem Can, "Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek" diye bir video yayınladı. Ancak Can, elindeki telefonun galerisindeki görüntüleri ekrana verince çıplak bir kadının görüntüsü ekrana yansıdı.

"TELEFON BENİM DEĞİL, EKİPTEN BİRİNİN"

Söz konusu görüntüdeki kadının kendisi olduğu ileri sürülen fenomen kısa sürede Twitter'da "Meryem Can ifşa" etiketiyle gündem oldu. Hakkında yapılan yorumların ardından Twitter hesabından paylaşım yapan fenomen çıplak görüntü hakkında "Arkadaşlar, son yayınlamış olduğum videoda bir problem yaşandı. Biliyorsunuz biz ekip olarak Huawei ile çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım da bu sebeple benimle aynı model telefonu kullanıyor. Post prodüksiyon kısmında gerekli olan ekran görüntülerini o aldığı için, o sırada aktarımı onun telefonu ile yapıyorduk. Fark ettiyseniz galeride bana ait herhangi bir fotoğraf yok. Ben de maalesef bu görüntülerin varlığını, video yayınlandıktan sonra fark ettim. Hızlıca o kısmı blurlamaya çalıştık fakat işlem gereğinden fazla uzun sürünce videoyu şimdilik kaldırdım" dedi.

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri 'Ben değilim' açıklamasına inanmadı

TAKİPÇİLERİ İNANMADI

Kısa sürede gündem olan fenomen, açıklamasıyla da kimseyi inandıramadı. Meryem Can için "Kesin kendisi ama olayı çeviriyor" ve "Güzel hikaye" yorumları yapıldı.

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri 'Ben değilim' açıklamasına inanmadı
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı mı ifşa oldu? Takipçileri 'Ben değilim' açıklamasına inanmadı
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri 'Ben değilim' açıklamasına inanmadı
Haber Yorumları (8)
NEP: Seni gidi çılgın şey
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HEE: Kimmiş bakiyim bu bıcırık cıvık
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VATANDAS: ilerde lazım olur diye cv olarak kullanıyorlar galiba hepsinin bir düzine koleksiyonu vardır
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