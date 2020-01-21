YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi
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YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi

YouTuber Berkcan Güven, 'Taksim Dayı' lakabıyla kısa sürede fenomen olan Muammer Topal'la video çekmek istediğini ancak Topal'ın yeğenlerinin kendisinden 40-50 bin TL para istediğini anlattı.

21.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:30
YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi

YouTube'da yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan YouTuber , bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda fenomen haline gelen ve ' Dayı' olarak tanınan Muammer Topal hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

HAYATINDA İLK KEZ TAKSİM'E GİTTİ

30 yıldır İstanbul 'de yaşayan Muammer Topal'ın hayatında hiç Taksim'e gitmediği ortaya çıktı. Geçen günlerde bir TV kanalı, Muammer Topal'ı ilk kez Taksim'e götürdü ve ünlü gibi bir anda herkes etrafını sardı. Topal'ın Taksim'e gittiği anların videosu YouTube'da da trendlerde birinci sıraya yükseldi.

"VİDEO ÇEKMEK İÇİN 50 BİN TL İSTEDİLER"

YouTube'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Berkcan Güven, çekmek için 'Taksim Dayı' olarak tanınan kişinin yeğenleriyle görüştüğünü iddia etti. Güven'in iddiasına göre: yeğenleri video çekimi için bir fiyat teklifinde bulundular. Güven, ailenin kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para istediklerini söyledi.


Haber Videosu

: YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi
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HABER YORUMLARI (16)

  • HOCA:
    Berkcan bende seninle video çekmek istesem,yada benim reklamı mi yap kanalında desem bedava yapcan mı..
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  • EN BÜYÜK GALATASARAY!:
    bedavaya video çekip binlerce lira kazanmasını biliyorsun da, senden 40-50 bin lira istemelerinipintilik edip haber yapmaya utanmıyor musun?
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  • CODELOVER:
    eee isteyecek tabiki. sen youtube videosunu hatıra kalsın diye çekmiyosun heralde. para kazanacaksın ondan. bi nevi iş ortaklığı gibi düşün. o adamda kazanmak ister tabiki youtuber efendi. hep bana hep bana olmaz.
    Cevap Yaz 99 1 Yayından Kaldır
  • EMRE:
    Bu piyasa böyle BERCAN efendi. Bu adamla bedava video çekip 40-50 BİN TL kazansaydın haber olacak mıydı acaba? Helal olsun, salak değillermiş.
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  • CHİGOLATA:
    benle niye video çekmiyosun çünkü ben tanınmış değilim az bile istemiş hem sen kimsin ilk defa adını duyuyorum
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