YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi
YouTuber Berkcan Güven, 'Taksim Dayı' lakabıyla kısa sürede fenomen olan Muammer Topal'la video çekmek istediğini ancak Topal'ın yeğenlerinin kendisinden 40-50 bin TL para istediğini anlattı.
YouTube'da yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan YouTuber Berkcan Güven, bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda fenomen haline gelen ve 'Taksim Dayı' olarak tanınan Muammer Topal hakkında ilginç bir iddiada bulundu.
HAYATINDA İLK KEZ TAKSİM'E GİTTİ
30 yıldır İstanbul Ümraniye'de yaşayan Muammer Topal'ın hayatında hiç Taksim'e gitmediği ortaya çıktı. Geçen günlerde bir TV kanalı, Muammer Topal'ı ilk kez Taksim'e götürdü ve ünlü gibi bir anda herkes etrafını sardı. Topal'ın Taksim'e gittiği anların videosu YouTube'da da trendlerde birinci sıraya yükseldi.
"VİDEO ÇEKMEK İÇİN 50 BİN TL İSTEDİLER"
YouTube'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Berkcan Güven, video çekmek için 'Taksim Dayı' olarak tanınan kişinin yeğenleriyle görüştüğünü iddia etti. Güven'in iddiasına göre: yeğenleri video çekimi için bir fiyat teklifinde bulundular. Güven, ailenin kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para istediklerini söyledi.
Haber Videosu: YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi
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adamı rahat bırakın daCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Berkcan bende seninle video çekmek istesem,yada benim reklamı mi yap kanalında desem bedava yapcan mı..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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tabi isteyecek milleti kullanıyorsunuz bedavaya bişey yokCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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bu dayı Türkçe''de bilmiyor!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bedavaya video çekip binlerce lira kazanmasını biliyorsun da, senden 40-50 bin lira istemelerinipintilik edip haber yapmaya utanmıyor musun?Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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eee isteyecek tabiki. sen youtube videosunu hatıra kalsın diye çekmiyosun heralde. para kazanacaksın ondan. bi nevi iş ortaklığı gibi düşün. o adamda kazanmak ister tabiki youtuber efendi. hep bana hep bana olmaz.Cevap Yaz 99 1 Yayından Kaldır
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Sen videosunu çekip para kazanırken sorun yok adamalar para isteyince mi sorun var ?Cevap Yaz 89 4 Yayından Kaldır
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Bunlar sülalecek ne yiyip ne içiyorlar ya anlamadım yeğenlerinin kafası daha güzelmiş.Cevap Yaz 6 45 Yayından Kaldır
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Bu piyasa böyle BERCAN efendi. Bu adamla bedava video çekip 40-50 BİN TL kazansaydın haber olacak mıydı acaba? Helal olsun, salak değillermiş.Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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benle niye video çekmiyosun çünkü ben tanınmış değilim az bile istemiş hem sen kimsin ilk defa adını duyuyorumCevap Yaz 22 Yayından Kaldır