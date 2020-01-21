: YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi

21.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:30

YouTube'da yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan YouTuber Berkcan Güven, bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda fenomen haline gelen ve 'Taksim Dayı' olarak tanınan Muammer Topal hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

HAYATINDA İLK KEZ TAKSİM'E GİTTİ

30 yıldır İstanbul Ümraniye'de yaşayan Muammer Topal'ın hayatında hiç Taksim'e gitmediği ortaya çıktı. Geçen günlerde bir TV kanalı, Muammer Topal'ı ilk kez Taksim'e götürdü ve ünlü gibi bir anda herkes etrafını sardı. Topal'ın Taksim'e gittiği anların videosu YouTube'da da trendlerde birinci sıraya yükseldi.

"VİDEO ÇEKMEK İÇİN 50 BİN TL İSTEDİLER"

YouTube'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Berkcan Güven, video çekmek için 'Taksim Dayı' olarak tanınan kişinin yeğenleriyle görüştüğünü iddia etti. Güven'in iddiasına göre: yeğenleri video çekimi için bir fiyat teklifinde bulundular. Güven, ailenin kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para istediklerini söyledi.

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