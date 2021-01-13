YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi
Geçen hafta ABD'de Kongre baskını sırasında Twitter, Donald Trump'ın hesabını geçici süreliğine askıya alırken, Google'ın video paylaşım platformu YouTube da ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi. Alınan karar sonrası Trump'ın kanalına yeni video eklemesi engellendi.
ABD'de Biden'ın başkanlığını resmileştirmek adına yapılan oylama sırasında mevcut başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını basmış ve ABD'de 4 saatlik bir iç karışıklık yaşanmıştı. Yaşanan olaylar sırasında sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın yaptığı bazı paylaşımları silerek, başkanın hesabını geçici süreliğine askıya aldı.
YOUTUBE TRUMP'A YASAK GETİRDİ
Baskının ardından sosyal medya şirketlerinin Başkan Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor. Twitter ve Facebook'un ardından şimdi de Google harekete geçti. Google'ın video paylaşım platformu YouTube ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi.
EN AZ BİR HAFTA VİEO EKLEYEMEYECEK
Bu karar ile Trump'ın kanalına yeni videolar eklemesi engellendi. Yapılan açıklamaya göre, karar kapsamında Trump'ın YouTube hesabına yeni video eklemesi en az bir hafta boyunca mümkün olmayacak.
Trump'ın YouTube kanalının 2.77 milyon takipçisi bulunuyor.