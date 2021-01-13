YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi

ABD'de Biden'ın başkanlığını resmileştirmek adına yapılan oylama sırasında mevcut başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını basmış ve ABD'de 4 saatlik bir iç karışıklık yaşanmıştı. Yaşanan olaylar sırasında sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın yaptığı bazı paylaşımları silerek, başkanın hesabını geçici süreliğine askıya aldı.

YOUTUBE TRUMP'A YASAK GETİRDİ

Baskının ardından sosyal medya şirketlerinin Başkan Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor. Twitter ve Facebook'un ardından şimdi de Google harekete geçti. Google'ın video paylaşım platformu YouTube ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi.

EN AZ BİR HAFTA VİEO EKLEYEMEYECEK

Bu karar ile Trump'ın kanalına yeni videolar eklemesi engellendi. Yapılan açıklamaya göre, karar kapsamında Trump'ın YouTube hesabına yeni video eklemesi en az bir hafta boyunca mümkün olmayacak.

Trump'ın YouTube kanalının 2.77 milyon takipçisi bulunuyor.