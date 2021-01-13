YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi

13.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:59
YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi

Geçen hafta ABD'de Kongre baskını sırasında Twitter, Donald Trump'ın hesabını geçici süreliğine askıya alırken, Google'ın video paylaşım platformu YouTube da ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi. Alınan karar sonrası Trump'ın kanalına yeni video eklemesi engellendi.

ABD'de Biden'ın başkanlığını resmileştirmek adına yapılan oylama sırasında mevcut başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını basmış ve ABD'de 4 saatlik bir iç karışıklık yaşanmıştı. Yaşanan olaylar sırasında sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın yaptığı bazı paylaşımları silerek, başkanın hesabını geçici süreliğine askıya aldı.

YOUTUBE TRUMP'A YASAK GETİRDİ

Baskının ardından sosyal medya şirketlerinin Başkan Trump'ın hesaplarını askıya almaya devam ediyor. Twitter ve Facebook'un ardından şimdi de Google harekete geçti. Google'ın video paylaşım platformu YouTube ABD Başkanı Trump'a yasak getirdi.

EN AZ BİR HAFTA VİEO EKLEYEMEYECEK

Bu karar ile Trump'ın kanalına yeni videolar eklemesi engellendi. Yapılan açıklamaya göre, karar kapsamında Trump'ın YouTube hesabına yeni video eklemesi en az bir hafta boyunca mümkün olmayacak.

Trump'ın YouTube kanalının 2.77 milyon takipçisi bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YouTube'tan Donald Trump'a yasak! Video eklemesi engellendi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 08:59:33. #1.14#
title