YouTube'da yüzbinlerce abonesi bulunan fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını söyledi

YouTube'da 950 binden fazla abonesi bulunan içerik üreticisi Tolunay Ören, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. İşini keyifle yaptığını söyleyen Ören, kazancından da bahsetti.

"İLK BAŞLARDA 200-300 TL KAZANIYORDUM"

YouTube'a başlama sürecinden bahseden fenomen, "YouTube'da içerik üretmeye 5 yıl önce başladım. Oyundaki silah sesleriyle şarkıları senkronize ediyordum. Sonra haber siteleri beni paylaşmaya başladı. İşin güzel gittiğini fark ettim ve içeriklerimi çekmeye devam ettim. Aslında YouTube'a ilk olarak eğlencesine katıldım fakat sonra para gelirini fark edince iş olarak görmeye başladım. YouTube'daki geçimimi 3 yıl sonra almaya başladım. İlk başlarda 200-300 TL kazanabiliyordum çok kazanamıyordum. 2-3 yıl boyunca böyle devam etti. Sonrasında aldığım fiyatlar artmaya başladı ve iyi bir kazancım oldu" dedi.

"İŞİMİ KEYİFLE YAPIYORUM, KEYFİME GÖRE VİDEO ÇEKİYORUM"

Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen fenomen, sözlerine şöyle devam etti: "YouTube'daki işimi keyfine yapıyorum açıkçası. Bunu sadece iş olarak görürsem ve düzene bindirirsem zevk almamaya başlayacağım. O yüzden şu an keyfime göre video çekiyorum. Aynı zamanda Twitch platformunda canlı yayınlar yapmaya başladım."