Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor

Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor İmece usulü ile bir araya gelinip her gün bir köylünün koyunları kırkılıyor Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyünde yayla çıkan Yörüklerin her yıl geleneksel olarak imece usulü ile yaptıkları koyun kırkımı bu yılda...

20.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:26

Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor

İmece usulü ile bir araya gelinip her gün bir köylünün koyunları kırkılıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyünde yayla çıkan Yörüklerin her yıl geleneksel olarak imece usulü ile yaptıkları koyun kırkımı bu yılda şölen havasında geçti.

Sabah erken saatlerde civar çadırlardan toplanan Yörük erkekleri, koyun kırkımı yaparken, kadınlar ise kahvaltı için hamur işleri ve yemek hazırladılar. Beraberce yapılan kahvaltının ardından beraberce kırkılan koyun yünleri çuvallara toplandı. Daha sonra beraberce yenilen yemek ile birlikte koyun kırkımı tamamlandı.

Kırkmayı, imece usulü ile yaptıklarını belirten Hasan Yaşar, "Bugün yaylamızda konaklayan Mustafa kardeşimizin koyunlarının kırkımını yaptık. Her yıl imece usulü ile yaptığımız koyun kırkımında bugün sıra Mustafa arkadaşımızdaydı ve onun koyunlarını kırktık. Her yıl çadır çadır dolaşarak koyunları kırkmaya ve kısa sürede bu işleri tamamlamaya çalışırız. Yaklaşık şuan burada 25 göçer bulunuyor. Nisan ayında yaylaya çıkarız, Eylül ayı gibi 6 ay kadar yaylada kalırız ve tekrar geri döneriz. Havanın şartlarına göre kış erken olursa erken ineriz, geç olursa geç ineriz. İnsanın tıraş olması, haftalık banyo yapmış gibi, koyunun vücudunu bitten, pireden ve keneden arındırıyoruz. Hem de koyun için bir terapi oluyor. Peyniri tamamen süt ve mayadan organik olarak yapıyoruz. İçerisinde hiçbir katkı yok, kanserojen içeren jelatin yok. Peynir alacaklar için tenekelere hazırladığımız peynirleri müşterilerimize sunuyoruz ve 1 yıl boyunca tüketiliyor. Bu yıl korona virüs (Covid-19) nedeniyle ben pazara pek çıkmadım. Müşterilerimin siparişi üzerine peynirleri evlerine götürdüm. Hem kendi sağlığımı, hem de onların sağlığını korumak adına bu şekilde sezonu bitirdim" dedi.

Kocagöl Köyü Muhtarı Ali Osman Yaşar "Göçerlik yıl boyu devam eder. Biz Karakeçili Yörüklerindeniz. Doğduğumuzdan beri atadan dededen böyle gördük. Burada yaklaşık 25 göçer aile var. Bazı göçerlerimiz yaz sonu evine dönerken, bir kısmı da hayvanlarını kışlatmak için Manisa gibi sıcak iklimli bölgelere göçer. Göçerliğin birçok zorluğu var. Geldikleri gittikleri yollarda birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Sütü teslim etmek çok kolay. Fakat peynir hazırlamak zahmetli bir iştir. Mayalama, bastırma, dilme gibi birçok yöntem uygulanıyor. Pazarlaması da bize ait en yakın Sandıklı pazarına ve Sivaslı'nın pazarında genellikle peynirlerimizi satıyoruz. Şuan bulunduğumuz yerden en yakın Pazar Sandıklı 60 kilometre bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Türk Galatasaray
Şu an buradasınız: Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 13:26:36. #1.14#
title