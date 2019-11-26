Yörük Türkmen tek çatı altında

26.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:03

Türkiye'nin dört bir yanından Yörük Türkmen dernek, federasyon ve konfederasyon başkan ve yöneticileri katıldı.Irak Türklerini 1. İstanbul Yörük Türkmen İstişare Toplantısı'nda19 yıldır Antalya'da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği temsil etti.

Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki Türk evlerini ve çadırları, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, II. Abdülhamid Han Türbesi,Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya ziyaret edildi.

Yörük Türkmen davasının ilkleri, hedefleri, birlik ve beraberliğin önemini , istişare ve söyleşilerin yapıldığı toplantıda , Antalya Yörükler Derneği ve Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman'nın divan başkanlığında gerçekleşti.

Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Yusuf Ezel; "Çıktıkları yolun bir gönül birlikteliği yolu olacağını ve herkesi kucakladıklarını" söyledi.

Kaynak: Bültenler