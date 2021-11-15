Henüz 3 yaşında! 300 kişilik ekip 6 gündür yörük kızı Müslüme'yi arıyor - Haberler
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Henüz 3 yaşında! 300 kişilik ekip 6 gündür yörük kızı Müslüme'yi arıyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor. Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor

KAÇIRILMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

Müslüme'yi arama çalışmaları 5'inci günde

Müslüme'yi arama çalışmaları 5'inci günde

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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