Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
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Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı

Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Hanife Büşra Konyar'ın (17) annesi Nakşiye ve babası İbrahim Konyar okulun ilk gününde kızlarının sınıfına giderek sırasına fotoğrafını bıraktı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Hanife Büşra Konyar'ın (17) annesi Nakşiye ve babası İbrahim Konyar okulun ilk gününde kızlarının sınıfına giderek sırasına fotoğrafını bıraktı. Duygulu anlar yaşayan baba İbrahim Konyar, "Her öğrencide Büşra'yı gördüm" dedi.

Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde Nakşiye- İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında aniden yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. İlk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hanife Büşra, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında silahı ateşlediği belirlenen Ömer Kaya, gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaya hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR DEYİN'Hanife Büşra Konyar'ın ailesi yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün, kızlarını okulunda andı. Nakşiye ve İbrahim Konyar çifti, Büşra'nın eğitim gördüğü Merkez Anadolu Lisesi, 12/A sınıfına gitti. Acılı aile kızlarının sırasına fotoğrafıyla birlikte çiçek bıraktı.Duygusal anların yaşandığı sınıfta öğrencilere seslenen Nakşiye Konyar, "Büşra'yı paylaşın, bireysel silahlanmaya hayır deyin. Sanığın yargılanacağı 20 Eylül'e kadar hep birlikte bir şeyler yapalım, daha çok ceza almasını sağlayalım" dedi.'HER ÖĞRENCİDE BÜŞRA'YI GÖRÜYORUM'

Sınıfa girdiklerinde her öğrencinin yüzünde Büşra'yı gördüğünü ifade eden İbrahim Konyar ise, "Kızımdan ayrılalı tam 8 ay oldu bugün. Bugün ne tesadüftür ki okullar açıldı. Kızımı toprağa vermeseydik, bugün okuluna devam edecekti. 8 aydır acısını hala yaşıyoruz. Bu işe artık bir dur demenin zamanı geldi. 8 ay içerisinde yine kızımdan sonra Trabzon'da Emir Yuşa adlı bir çocuğun başına denk geldi. Yine Tokat'ta bir kız kardeşimizin omzuna mermi geldi. Samsun'da bir çocuğun sırtına geldi. İstanbul'da yine bir çocuğun sırtına geldi yorgun mermi. Buna bir dur demek lazım. Yine söylüyoruz, her zaman söylüyoruz, bireysel silahlanmaya hayır diyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu işin caydırıcılığının olması lazım. En ağır cezayı vereceklerine inanıyorum, Türk adaletine güveniyorum. Kızımın sırasını gördük. Duygulandık tabi. Çiçek bıraktık, resmini bıraktık. Duygulandırdı bizi. Oturan her öğrencide ben Büşra'yı gördüm" diye konuştu.


Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı
Yorgun mermi kurbanı Büşra, okulun ilk gününde unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Büşra'nın sınıfında duygusal anlar yaşandı
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