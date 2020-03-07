Yorgan ustası zamana direniyor

07.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:23

Kahramanmaraş'ta 41 yıldır yorgancılık yapan Halil Doğanlı, birikimiyle zamana meydan okuyor.



63 yaşındaki Halil Doğanlı, 1979 yılında başladığı mesleği ile zamana karşı direniyor. Dulkadiroğlu ilçesinde Ekmekçi Mahallesindeki küçük iş yerinde yastık, yorgan ve seccade gibi ürünler de hazırlayan Doğanlı, yorgancılık mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.



Fabrika ürünlerinin artması nedeniyle el emeği ürünlerin öneminin azaldığını vurgulayan Doğanlı, "Kahramanmaraş'ta 41 yıldır mesleğime devam ediyorum. Yaptığımız işlerde makine sırıklısı, yorgan, seccade ve yatak örtüsü üretiyoruz. Yaptığımız ürünlerin bazılarını makine, bazılarını da el işi olarak hazırlıyoruz. Bu ürünler Kahramanmaraş'ta gelin hazırlığında bulunan genç kızların aldığı ürünlerdir. Bu mesleğin daha çok ilerlemesi için çırak olması lazım. Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim veriyor ancak kalem kitap üzerinde gösteriyor ancak bizim istediğimiz bu işi öğrenmek isteyenlerin yanımıza gelip görerek bu işi öğrenmesidir. Önceden çırak yetişiyordu şimdi artık çırakta yetişmiyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA