Yöresel ürünler sattığı dükkanında baba yadigarı eski eşyaları sergiliyor
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Yöresel ürünler sattığı dükkanında baba yadigarı eski eşyaları sergiliyor

03.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:39
Yöresel ürünler sattığı dükkanında baba yadigarı eski eşyaları sergiliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Ferhat Çolak, yöresel ürünler sattığı dükkanının bir bölümünde babası ve dedesinden kalan ya da günlük kazancıyla satın aldığı eski eşyaları sergiliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Ferhat Çolak, yöresel ürünler sattığı dükkanının bir bölümünde babası ve dedesinden kalan ya da günlük kazancıyla satın aldığı eski eşyaları sergiliyor.

Arif Hikmet Caddesi'de iş yeri bulunan Çolak (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin, zeytinyağı, sabun, sebze meyve ve çeşitli yöresel ürünler sattığı dükkanında yaklaşık 20 yıldır hem hobi olarak hem de müşterilerinin ilgisini çekmek amacıyla eski eşyaları topladığını söyledi.

Topladığı eşyalar arasında baba ve dedesinden kalan ya da günlük kazancıyla satın aldığı eski tüfek, bakır kap ve kazan, akordeon, piyano, dokuma kilim, eski fener, el kantarı, kömür ütüsü gibi binden fazla eşya ve aletin bulunduğunu anlatan Çolak, bu hobisini büyük hevesle sürdürdüğünü dile getirdi.

Çolak, dükkanına gelen müşterilerin eski eşyalara ilgi gösterdiğini belirterek, "İmkanım olursa daha geniş bir alanda eski saban, pulluk ve diğer araçları da toplamak istiyorum." dedi.

Dükkanındaki eski eşyaların bakımını eşi Nuriye Çolak ile titizlikle yaptıklarını anlatan Çolak, "Biriktirdiğim eski eşyaları torunlarıma miras bırakmak istiyorum. Bu sayede eski eşyaları geleceğe de taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çolak, dükkanında sergilediği eski eşyaların da etkisiyle işlerinin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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