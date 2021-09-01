Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi "Hamlet"in dünya prömiyeri Fransa'da gerçekleşti
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Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi "Hamlet"in dünya prömiyeri Fransa'da gerçekleşti

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi 'Hamlet'in dünya prömiyeri Fransa'da gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi, "Hamlet"in dünya prömiyeri, Series Mania kapsamında Fransa'nın Lille şehrinde gerçekleşti.

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin ilk dizisi, "Hamlet"in dünya prömiyeri, Series Mania kapsamında Fransa'nın Lille şehrinde gerçekleşti.

GAİN ve Asteros Film ortak yapımı "Hamlet", Series Mania'nın Uluslararası Yarışma bölümündeki 8 finalist arasında yer alıyor.

Başrol oyuncuları Elit İşçan ve Erdal Beşikçioğlu, yapımcılardan Kanat Doğramacı ve GAİN yöneticilerinin katılımıyla 29 Ağustos'ta Le Nouveau Siècle'de gerçekleşen gösterimde "Hamlet"in ilk 2 bölümü izleyiciyle buluştu.

Yönetmen ve oyuncular, gösterimin ardından gerçekleşen soru-cevap oturumunda, hikayeye ve projeye dair soruları yanıtladı.

2 Eylül'de sona erecek Series Mania'nın "Uluslararası Yarışma" bölümünde, Türkiye'den seçilen ilk ve tek proje olarak yarışan "Hamlet"in ilk fragmanı da yayınlandı.

William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Hamlet"ten uyarlanarak gerçek bir hikayeyle harmanlanan dizi, genel cinayet ve intikam temasının ötesinde keder, ihanet, aile, aşk gibi hayatın temel unsurlarına dayanıyor.

Dizi, sonbaharda yayın platformu GAİN'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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