Yöneticiler istifa etti, İYİ Parti Alaşehir ilçe yönetimi düştü
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Yöneticiler istifa etti, İYİ Parti Alaşehir ilçe yönetimi düştü

Yöneticiler istifa etti, İYİ Parti Alaşehir ilçe yönetimi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Alaşehir İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanı Cihan Yıldırım'a tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Alaşehir İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanı Cihan Yıldırım'a tepki göstererek görevlerinden istifa etti. Yönetim kurulu üyelerinin istifası sonucu ilçe yönetimi düştü.

İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı, istifa depremi ile sarsıldı. İYİ Parti Alaşehir ilçe yönetiminden 45 üye, ilçe başkanı Cihan Yıldırım'ı gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Alaşehir ilçe başkanlığımız yönetim kurulu üyelerimizin, ilçe başkanı Cihan Yıldırım hakkında eskiye dönük bazı kişisel mahkeme kararları neticesinde istifa etmeleri sonucunda, siyasi partiler kanununa göre ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelikleri fesih olmuştur. En yakın zamanda yeni ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri atamaları yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cihan Yıldırım ve beraberindeki 2 yönetim kurulu üyesinin MHP'ye geçtiği iddia edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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