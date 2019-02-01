Yomra Belediye Başkanı Sağıroğlu'ndan, Uraloğlu'na Ziyaret

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Yomra ilçe Başkanı Avni Adanur ve belediye meclis üyesi Hasan Dilaveroğlu'yla birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Sağıroğlu, Yomra ilçesinde devam etmekte olan Kaşüstü Dal-Çık projesi ve Özdil-Yomra-Yağmurdere grup yolu çalışmaları hakkında Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'na bilgi verdi.

Uraloğlu'nun her iki projeyi titizlikle takip ettiğini aktaran Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Yirmidört saat esası ile birlikte çalışmaların devam ettiği Kaşüstü Dal-Çık projemizi en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağının bilgisini aldık. Özdil-Oymalı-Yağmurdere grup yolumuz ile ilgili olarak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turan'ın yurt dışında olması nedeniyle dönüşünde bizzat kendisiyle görüşerek ek ödeme çıkartılarak yeniden grup yolumuzda çalışmaların devam edeceği bizlere iletildi. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA