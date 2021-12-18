Yolunu şaşırıp kayboldu, 4.5 saat sonra bulundu

KONYA'da yolunu şaşırıp kaybolan ve aracının yakıtı biten Refik Kaynak (81), jandarmanın yaklaşık 4.5 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Olay, Ereğli ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bulgurluk Mahallesi'nde oturan Refik Kaynak iddiaya göre otomobiliyle mahalle aralarından geçerek ilçe merkezindeki sanayi sitesine gitmek istedi. Seyir halindeyken yolu şaşıran ve nerede olduğunu tam çıkartamayan Kaynak'ın, Halkapınar ilçesine bağlı Seydifakıllı Mahallesi yolunda aracının LPG'si bitti. Otomobilinin yakıt bölümünü benzine de geçiremeyen Refik Kaynak, jandarmayı arayıp yardım istedi. Ancak bulunduğu bölgeyi de tam olarak tarif edemedi. Kaynak, jandarma ve AFAD'ın Ereğli ve Halkapınar ilçesi arasındaki geniş bölgede yaptığı ve yaklaşık 4.5 saat süren arama sonucu akşama doğru bulundu. Aracında yakıtı bittiği için soğuk havadan etkilenen Kaynak, sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri

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