21.10.2019 20:10

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

HATAY - Samandağ'da yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, Samandağ-Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antakya yoluna doğru seyir halinde olan 31 SG 799 plakalı otomobil, yaya olarak karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki Zeynep A. çarptı. Kazada Zeynep A. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA