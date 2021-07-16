KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
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KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Mevlüde Kantar (43) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Mevlüde Kantar (43) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Celal Kurugöl (75) yönetimindeki 34 VEP 35 plakalı otomobil, iddiaya göre kaldırımda telefonla konuşurken karşıya geçmek için yola inen 3 çocuk annesi Mevlüde Kantar'a çarptı. Ağır yaralanan Kantar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kantar hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Celal Kurugöl, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın yaşandığı yerin üst geçide yakın olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Kantar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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