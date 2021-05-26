Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
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Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı Bursa'da dikkatsiz vatandaş karşıdan karşıya geçerken, otobüsün çarpması sonucu yaraladı.

Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da dikkatsiz vatandaş karşıdan karşıya geçerken, otobüsün çarpması sonucu yaraladı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A, karşıdan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçen A.A., otobüs şoförünün çarpması sonucu ön cama vurarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.A'nın durumunu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar ise A.A'nın dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçtiğini ve otobüs şoförünün hatasının olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(GB-EV-MA-Y)

Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

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