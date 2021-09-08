YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun altında kalan Leyla Yıldırım (51), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun altında kalan Leyla Yıldırım (51), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki marketten alışveriş yapan Leyla Yıldırım, evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada İ.K. yönetimindeki 58 BY 264 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Gözaltına alınan çöp kamyonu sürücüsü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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