Yolu karla kapanan köydeki KOAH hastası için ekipler seferber oldu

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan Kantarkaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kantarkaya köyünde yaşayan KOAH hastası Abdurrahman Coşkun rahatsızlanınca hastaneye gitmek istedi.

Coşkun, yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyince Karlıova Belediyesinden yardım istedi.

Belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Coşkun, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Coşkun'un oğlu Erdal Coşkun, ekiplere teşekkür ederek, "Belediye ekipleri sağ olsunlar geldiler, iki metre kar kalınlığını aşarak yollarımız açtılar. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." dedi.

Belediyede personel şefi Önder Bingöl ise Kantarkaya köyünde hasta ihbarı alınca hemen yola çıktıklarını belirtti.

Bingöl, "Kar kalınlığının iki metre olduğu köyde üç saatlik çalışma sonucu hastamızın 112 Acil Servis aracılığıyla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağladık." ifadesini kullandı.