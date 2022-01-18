Yolu kardan kapalı evde rahatsızlanan kadın, hastaneye ulaştırıldı
KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı köydeki evinde nefes darlığı başlayan Nazife Alagöz (85) için yola çıkan sağlık ekibinin ambulansı, karla kaplı bölgede kaldı.
KARABÜK'ün Yenice ilçesine bağlı köydeki evinde nefes darlığı başlayan Nazife Alagöz (85) için yola çıkan sağlık ekibinin ambulansı, karla kaplı bölgede kaldı. İl Özel İdaresi aracıyla evinden alınan Alagöz, ambulansa ulaştırılıp, hastaneye götürüldü.
Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Alagözler Mahallesi'ndeki evinde nefes darlığı sonucu rahatsızlanan Nazife Alagöz'ün yakınları, öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekibinin ambulansı karla kaplı bölgede ilerleyemeyince İl Özel İdaresi'nden destek talep edildi. Hemen yola çıkan İl Özel İdaresi ekibi, kamyonetle köye ulaştı. Alagöz, branda sedye ile araca kadar taşındı ve ambulansın bulunduğu yere getirildi. Nazife Alagöz, sağlık görevlilerince tedavisi için Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.