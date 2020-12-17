Yolsuzlar Çetesi filmi konusu ve oyuncular!
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Yolsuzlar Çetesi filmi konusu ve oyuncular!

17.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:58
Yolsuzlar Çetesi filmi konusu ve oyuncular!

Yolsuzlar Çetesi, Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince ve Kadir Çöpdemir gibi oyuncuların baş rollerini paylaştığı bir komedi filmidir. Filmde kendi işlerini kurmak için tefeciden borç alan iki kafadar Fiko ve Kamil'in başından geçen maceralar anlatılıyor. İşte Yolsuzlar Çetesi film konusu ve oyuncuları!

Yolsuzlar Çetesi, 2016 yılında yayınlanmış yerli bir komedi filmidir. Baş rollerinde Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince ve Kadir Çöpdemir gibi oyuncuları gördüğümüz Yolsuzlar Çetesi filmi, iki kafadar arkadaşın tefeciden borç aldıktan sonra başlarından geçen maceraları ve aksiyonları konu alıyor! Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız'ın oturduğu komedi filmi, 1 saat 47 dakika sürüyor.

Yolsuzlar Çetesi filmi konusu ve oyuncular!

YOLSUZLAR ÇETESİ KONUSU

Yolsuzlar Çetesi filminde ekranların sevilen yüzü Osman Sonant ve Beyti Engin başrolleri paylaşıyor. İki kafadar arkadaş olan Fiko ve Kamil, yeni bir iş kurabilmek için ailelerinin evini ipotek ettirirler. Ayrıca tefeci Rıfat'dan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açarlar ve geçim mücadelesi verirler. Tefeci Rıfat bir gün hem evlerini hem de dükkanı almak için senetlerin ödeme tarihlerini erkene çekiyor ve iki kafadar sıkışıyor. İşlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim genci Cafer ile anlaşan ikili para kazanmaya başlıyor. Arkadaşların para kazandığını gören tefeci Rıfat dükkanlarını yakıyor ve onları daha da zor duruma düşürüyor. Fiko ve Kamil, tefeci Rıfat'a olan borçlarını denkleştirmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat'ın büyük savaşının tam ortasında kalıyorlar. İki kafadar, Fiko'nun melek görünümlü ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil'in aşkı Gülay'ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışacaklardır.

YOLSUZLAR ÇETESİ OYUNCULARI

Yolsuzlar Çetesi filminde komedi filmleri ve dizilerinde görmeye alıştığımız ünlü oyuncu ve tiyatrocuları görüyoruz. İşte Yolsuzlar Çetesi oyuncuları!

  • Osman Sonant
  • Beyti Engin
  • Özge Sezince
  • Kadir Çöpdemir
  • Pascal Nouma
  • Mesut Can Tomay
  • Burak Güneş
  • Ali Tutal

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