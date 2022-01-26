Yollar kapandı, ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu - Haberler
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Yollar kapandı, ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Yollar kapandı, ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde hastalanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.

ALACAKAYA, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde hastalanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kardan dolayı yolu kapalı olan köye ulaşan ekipler, rahatsızlanan vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

Elazığ'da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Sularbaşı köyünde yaşayan Hasibe Türkeri'nin rahatsızlandığı ihbarını alan sağlık ekipleri, Alacakaya Belediyesine bağlı ekiplerin desteği ile yola koyuldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yolu açabildi. Yolun açılması sonucu sağlık ekipleri, hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(Erkan Bay/İHA)

Yollar kapandı, ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu

Yollar kapandı, ekipler hasta vatandaşa ulaşmak için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alacakaya, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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