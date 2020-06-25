Yollar açıldı, çiftçiler yaylaya akın etti
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Yollar açıldı, çiftçiler yaylaya akın etti

Yollar açıldı, çiftçiler yaylaya akın etti Şırnakın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldesindeki yayla yollarının açılmasının ardından çiftçiler, yaylalara akın etti.

25.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:33

Yollar açıldı, çiftçiler yaylaya akın etti

ŞIRNAK - Şırnakın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldesindeki yayla yollarının açılmasının ardından çiftçiler, yaylalara akın etti.

Hilal beldesinde yayla yollarının açılmasının ardından küçükbaş ile büyükbaş hayvancılık ve arıcılık ile uğraşan çiftçiler, yaylaların yolunu tuttu. Daha önce yaklaşık 8 saat yürüyerek yaylaya ulaşan çiftçiler, araçları ile 45 dakikalık yolculuğun ardından yeşil alanlarla buluştu. Arıcılar da ilk defa arılarını Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan Sivri, Mehrina ve Kırmızı yaylalarına taşıdı.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, yayla yollarının açılması ile hayvancılık ile uğraşan vatandaşların rahatladığını söyledi. Benek, "Yolu araç ile 7-8 saatten 45 dakikalık bir mesafeye indirdik. Bölge halkının geçim kaynağı hayvancılık üzerine, yapılan yolla halkımızın da yüzü gülmeye başladı. Yüzde 20'lerde olan küçük baş hayvancılık yüzde 80'lere, yüzde 15'lerde olan arıcılık ise yüzde 75'lere ulaştı" dedi.

Vatandaşlar da yolun yapılmasının kendilerini rahatlattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yollar açıldı, çiftçiler yaylaya akın etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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