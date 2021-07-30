Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu

Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, M.K., kafede oturduğu sırada otomobil ile yanına yaklaşarak kendisine küfreden husumetlisi Mehmet Bahadır E.'yi tabancayla bacağından vurdu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, M.K., kafede oturduğu sırada otomobil ile yanına yaklaşarak kendisine küfreden husumetlisi Mehmet Bahadır E.'yi tabancayla bacağından vurdu. M.K. olayın ardından teslim olurken, Mehmet Bahadır E. ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Mehmet Bahadır E., aracıyla ilerlediği sırada yol kenarındaki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan ve aralarında husumet bulunan mobilyacı M.K.'yı görerek küfretti. Bunun üzerine tabancasını çıkaran M.K., 2 el ateş etti. Mehmet Bahadır E. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.K. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu
Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu
Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Muslera Aytaç Kara Metin Oktay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan geçerken kendisine küfreden husumetlisini bacağından vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 02:11:50. #1.16#

title