Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı

13.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:53
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki tek katlı eve girdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki tek katlı eve girdi. Kazada evde televizyon izleyen Ferhat Aslan (19) yıkılan duvar nedeniyle yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi 427. Sokak'ta meydana geldi.

Necmettin Durgut (45) yönetimindeki 16 PH 178 plakalı TIR, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, önce yol kenarındaki bir barakaya çarptı ardından da tek katlı eve girdi. Kazada evde televizyon izleyen Ferhat Aslan, yıkılan duvar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Aslan, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de enkaz altında kalan olup olmadığını kontrol etti.Kazada park halindeki hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi'ARACIN ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM'Ferhat Aslan, "Annemden su istediğim sırada sesi duydum. TIR, karşı taraftaki garaja çarpıp, benim olduğum odanın duvarına vurdu. Ses nedeniyle pencereye yaklaşmıştım, aracın üzerime geldiğini görünce geri çekildim. Yıkılan duvardan parçalar üzerime geldi. Ayağımdan yaralandım. Sonra aracı geri çektiler. Dışarıya çıkıp, yaralanan var mı diye baktım" dedi. 

TIR çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı. 


Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Selami Şahin Seren Serengil Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Antalya Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:59:32. #1.15#
title