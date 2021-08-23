Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü
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Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü

Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, karşı şeride geçerek yaklaşık 100 metre ilerledi.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, karşı şeride geçerek yaklaşık 100 metre ilerledi. Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna dönerken, sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Antalya-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çetin Güven (55), idaresindeki 35 NNK 57 plakalı benzin ve mazot yüklü tanker ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güven yönetimindeki tanker, önce orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters yönde yaklaşık 100 metre ilerleyen tanker bariyerleri aşarak şarampole düştü. Alev topuna dönen tankeri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerden yükselen alevlerin çalıları tutuşturması dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Sürücü Çetin Güven'in araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olası bir faciayı önlemek amacıyla tankerde bulunan yakıtın boşaltılmasıyla Güven'in cansız bedeni çıkarıldı ve Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü
Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü
Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü
Yoldan çıkan tanker boş arazide alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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