Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı - Haberler
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Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı

Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar yağışı ve tipinin etkisi altında olan Van'da, kullandığı taksinin takla atması sonucu yaralanan sürücü, 1 buçuk saatlik bir çalışmayla kurtarıldı. Bu süre zarfında sürücü donma tehlikesi atlattı.

Van'ın Çaldıran ilçesine yakın bir bölgede Abdulcabbar Avcı yönetimindeki ticari taksi, yoğun tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kar ve tipi nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ve jandarma ekipleri, 1,5 saatlik çalışmanın ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Donma tehlikesinden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler ise bölgeden ayrıldı.

Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çaldıran, Taksi, Van, 3. Sayfa, Haber

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