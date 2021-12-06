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Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

-Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu 1 kişi yaralandı -Dereye uçan araç kurtarıcı yardımı ile çıkartıldı Düzce kent merkezinde yoldan çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak dereye uçtu.

DÜZCE (İHA) - -Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu 1 kişi yaralandı

-Dereye uçan araç kurtarıcı yardımı ile çıkartıldı

DÜZCE - Düzce kent merkezinde yoldan çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza Koçyazı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Emrullah Ç. idaresindeki 81 ACA 401 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak demir parmaklıkları aşıp dereye uçtu. Araç içinde bulunan sürücü hafif şekilde yaralanırken kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dere içinde bulunan araç ise vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri

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