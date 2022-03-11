Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zonguldak-Ereğli karayolunda kayarak yoldan çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak durabildi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak-Ereğli karayolunda kayarak yoldan çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. İçerisinde yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmadı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli karayolunun Delihakkı rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak istikametine giden Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü karlı yolda kayarak bariyerlere yaslandı. Yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, Karayolları ekipleri otobüsü bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.
(Vedat Kılıç/ İHA)