Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
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Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde Diphan mevkiinde yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu.

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde Diphan mevkiinde yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç-Kastamonu yolu Diphan mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Şarampolde ağaçlara takılarak durabilen kamyonet, hurdaya dönerken araçta bulunan iki kişi de yaralandı. Kazada sıkışan iki kişi, Araç İtfaiye Acil Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralanan şahıslar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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