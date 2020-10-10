Yoğun yağmur nedeniyle yol çalışmasını göremeyen vatandaşın çukura düştüğü anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'de yoğun yağmur nedeniyle önünde yol çalışması olduğunu göremeyen bir vatandaş, telefonla konuştuğu sırada önündeki çukura düştü. Olay anı, amatör bir kamerayla anbean kaydedildi.

Talihsiz olay dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D-130 karayolunda devam eden köprülü kavşak çalışmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-130 karayolu Karamürsel Alp Anıt Mezarı önünde yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar aniden bastıran yağmura yakalandı.

BOYUNA KADAR SUYA BATTI

Araçların arasından karşıya geçmeye çalışan bir şahıs ise yağmur suyu ile dolan yol çalışması alanını fark etmeyerek boyuna kadar suya battı. Can havliyle sudan çıkan şahsın suya düşme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde yoldan geçmeye çalışan bir şahıs bir yandan ıslanmamak için elindeki çanta ile başını kapatırken bir yandan da seyir halindeki araçları kolluyor. Araçların gelmediğini gören şahıs, adımını atar atmaz yağmur suyu ile dolan çalışma alanına düşüyor. Boyuna kadar suya gömülen şahıs, olayın şoku ile aniden sudan çıkıyor. O anları görüntüleyen vatandaşlar ise bir süre güldükten sonra diğer yayaları uyararak karşıya geçmemeleri için bağırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK