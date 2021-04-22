Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
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Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, yoldan geçen kadına laf atınca kadının yanındaki şahıs tarafından darbedildi. Kimliği belirlenemeyen şahıs kaçarken yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Müftü Mahallesi, Hamam Üstü Sokak'ta saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda oturan R.A. isimli şahıs yolda yürüyen bir kadına laf attı. Bunun üzerine kadının yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, laf atan R.A'nın suratına tekme attı ve olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aldığı darbe sonrası yüzünden yaralanan R.A. için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı R.A'yı yürüyerek ambulansa bindirdi. R.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede yer alan özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri R.A'yı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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