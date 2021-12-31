Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin (27), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Duran Gültekin, yolda yürürken yanından geçen otomobilden pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gültekin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Duran Gültekin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.