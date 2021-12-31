Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden - Haberler
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Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden

Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin (27), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin (27), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Duran Gültekin, yolda yürürken yanından geçen otomobilden pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gültekin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Duran Gültekin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Gültekin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden

Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden

Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden

Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)- Yeniden

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