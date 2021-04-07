Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesi kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın (20), annesi Sema İlhan, "Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu...