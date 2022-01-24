Basın Ekspres Yolu'nda kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak eğlendi

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.

(İHA)