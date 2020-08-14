Yolda bulduğu bukalemunu besleyip, doğaya saldı
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Yolda bulduğu bukalemunu besleyip, doğaya saldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çiftçi Recep Turan, yol kenarında bulduğu bukalemunu, evinde besleyip, bahçesinde doğaya saldı.

Yolda bulduğu bukalemunu besleyip, doğaya saldı
14.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:02

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çiftçi Recep Turan, yol kenarında bulduğu bukalemunu, evinde besleyip, bahçesinde doğaya saldı.

Çerçili Mahallesin'de yaşayan Recep Turan, geçen günlerde, tarladan evine dönerken, yol kenarında bukalemun gördü. Turan, hareket etmeyen ve bitkin halde olan bukalemunu, kutuya koyarak evine götürdü. Recep Turan, su ve yiyecek verdiği bukalemunu daha bahçesinde, doğaya bıraktı.


Kaynak: DHA

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