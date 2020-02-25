Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
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Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.

25.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:15
Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

ve seferini yapan yolcu uçağında 'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.

Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara 'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA


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: Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
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