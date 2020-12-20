Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü
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Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü

20.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:14

ABD'nin United Airlines şirketine ait bir uçakta koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı. New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi.

ABD'nin United Airlines şirketine ait uçakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ancak semptomlarını gizleyerek uçağa binen bir yolcu hayatını kaybetti. Florida'dan Los Angeles'a hareket eden uçakta koronavirüslü hastanın hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir panik yaşandı.

"ZOR NEFES ALIYORDU"

New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular, koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü
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