Son dakika haberleri... Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erzurum - Bingöl karayolu Çat ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Yukarı Çat mevkiinde meydana gelen kazada dikkatsizlik ve tedbirsizlik yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Yolun buzlu olması nedeniyle yolcu otobüsünün kayarak tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çat İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ihtiyaçların giderilmesi konusunda göreve hazır olduklarını söyledi.