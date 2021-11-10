Yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Yeşilhisar ilçesinde iki gün önce 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, kurtarılamadı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Çakır'ın bacanağı Abdurrahman Kapusuz da bu sabah yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet