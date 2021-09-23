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Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

Bartın'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin Bartın'da görev yapan komiser yardımcısı ve eşi olduğu ortaya çıktı.

BARTIN (İHA) - Bartın'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin Bartın'da görev yapan komiser yardımcısı ve eşi olduğu ortaya çıktı. Çiftin teyzelerinin cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, Bolu Mudurnu'da hayatını kaybeden teyzelerinin cenazelerine gitmek üzere 40 BD 498 plakalı Renault marka otomobille yola çıktı. Ankara-Bartın seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü ise Çaycuma ilçesinde son yolcularını indirdikten sonra Bartın'a hareket etti. Halit Uğur idaresindeki 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü, Akmanlar rampası mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Uğur Özdemir idaresindeki otomobille çarpışarak devrildi. Kazada komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir, otobüs şoförü Halit Uğur feci şekilde hayatlarını kaybetti. Otobüste bulunan diğer şoför Nuri Ercan ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Nuri Ercan'ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti. Hayatlarını kaybedenler ise otopsileri yapılmak üzere cenaze aracına alınarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BARTIN

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı

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Haber: Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı - Haberler
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