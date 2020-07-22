Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsüyle çarpışan ve iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Aynur Çelik (31), yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsüyle çarpışan ve iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Aynur Çelik (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 78'inci kilometresindeki Sandıklı ilçesine bağlı Alamescit köyü yakınlarında meydana geldi. Aynur Çelik yönetimindeki 03 AAB 390 plakalı otomobille Ayhan Engin'in kullandığı 41 LD 051 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsi Aynur Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza sonrasında olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitiren Aynur Çelik'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Otobüs şoförü ifadesi için gözaltına alınırken, yolcular da bir başka otobüse aktarılarak gönderildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA